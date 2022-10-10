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Belediye otobüsü porsuğa çarpmamak için otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsü yoldaki porsuğa çarpmamak isterken karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsü yoldaki porsuğa çarpmamak isterken karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Kozan karayolu Pekmezci Mahallesi yakınlarında 01 BU 364 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü, yoldaki porsuğa çarpmamak isterken karşı yönden gelen Şeyda Eyvaz (27) yönetimindeki 01 LN 311 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan Ali Küçükeroğlu (88) ve Şerife Talu (65) yaralandı.


Kazaya yol açan porsuğun ise ölü olduğu belirlendi.

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