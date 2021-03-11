Belediye personeline yeni normalleşme semineri

Türkiye'de ilk korona virüs bilgilendirmesini gerçekleştiren belediye olan Adana Büyükşehir Belediyesi bu kez de yeni normalleşme sürecinde çalışanlarını bilgilendiriyor. Makine İkmal Daire Başkanlığı Makine Onarım Şube Müdürlüğü personeline yeni normalleşmede pandemi anlatıldı.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş tarafından belediye çalışanlarına, dünyada ve ülkemizde korona virüs ile ilgili son bir yılda yaşananlar anlatıldı. Dr. Menteş, korona virüste alınması gereken tedbirleri bir kez daha tekrarlarken, yeni normalle sürecinde yapılması gerekenlerin de altını çizdi. Dr. Menteş aşılanma konusunda da çalışanlara bilgi aktardı.

Dr. Selahattin Menteş, yer yer uygulanan sınırlı normalleşmeye rağmen, maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz verilmemesi gerektiğini söyleyerek, henüz tehlikenin geçmediğini ve mücadelenin ilk günkü titizlikle sürdürülmesinin şart olduğunu aktardı.