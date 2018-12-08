Belediyede zabıta müdürü ve zabıta komiserini öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

Adana'da Çukurova Belediyesinde zabıta müdürünü ve bir zabıta komiserini öldürüp birini de ağır yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelerek, tabancayla zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldüren Altuğ, zabıta komiseri Kenan Özdemir'i de ağır yaraladı. Daha sonra silahını başına dayayan Altuğ, ikna edilerek polise teslim oldu.

Kendisini pasif göreve atayan zabıta müdürüne kin güttüğü için cinayeti işlediği ileri sürülen Altuğ'un saldırıda kullandığı silahının taşıma ruhsatı olduğu öğrenildi. Belediye binasına girişte “Yolumdan çekilin. Önüme geçeni vururum” dediği iddia edilen saldırganın, Habil Aykan'ı da önüne geçince vurduğu öne sürüldü.

Altuğ, sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Altuğ kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.