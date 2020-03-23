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Belediyele giren personelin ve vatandaşın ateşi ölçülüyor

Ceyhan Belediyesi, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin binanın giriş kapısında ateşini ölçüyor.


Yürütülen ilaçlama çalışmalarının ardından, Ceyhan Belediyesi görevlileri tarafından, personelin ve belediye hizmet binasına gelen vatandaşların temassız ölçüm cihazı ile ateşi ölçülüyor. Ateşi 38 derecenin üstünde olan vatandaşlar hastanelere yönlendiriliyor. Ateş ölçümünün ardından ellerini dezenfekte eden vatandaşlar binaya giriş yapabiliyor.


Korona ve halk sağlığını tehdit eden virüse karşı önlemler aldıklarını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Belediye personelimiz büyük bir özveriyle ilçemizde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bizler büyük bir titizlikle bu olağanüstü durumla mücadele ederken değerli vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Belediye hizmet binamıza gelen vatandaşlarımız ise personelimiz tarafından cihazlarla ateş ölçümü yapılarak binaya kabul ediliyor. Tüm halkımızın bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşmasını rica ediyoruz ve halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir" dedi.

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