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Belediyelerin bütçelerine ait teklifler alt komisyonda

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Ceyhan ve Sarıçam ilçe belediyelerinin 2021 mali yılı gelir-gider bütçelerine ait teklifler ilgili komisyona havale edildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı üçüncü toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Rafet Avan ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı. Başkan Bayar, hiç kimseye gündem dışı söz vermeyeceğini belirterek direkt gündemlere geçti.


Mecliste Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Ceyhan ve Sarıçam ilçe belediyelerinin 2021 mali yılı gelir-gider bütçelerine ait teklifler ilgili komisyona havale edildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14,00'te devam edecek.

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