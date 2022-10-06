Belemedik bungalov evler ve butik otel Başkan Çay'a ödül getirdi

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın Belemedik Bungalov Evler ve Butik Otel projesi ödüle layık görüldü.

Adana'da yayın yapan Hayata Dair Her Şey dergisinin 7. Yıldönümü ödülleri gecesi Adana'da bir alışveriş merkezinde gerçekleşti.

'Adana'ya Değer Katanlar' sloganı altında düzenlenen ödül gecesinde Belemedik Bungalov Evler ve Butik Otel projesiyle ödüle layık görülen Belediye Başkanı Mustafa Çay, ödülü kurduğu atölye ekibi çalışanları için aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, ödülü Pozantı halkına ithaf ederek işçi kardeşlerine armağan ettiğini ifade etti. Başkan Çay, "Adana'nın ilk bungalov evlerini yapan bir belediye başkanıyım. Belemedik, tabiatın ve doğanın çok kıymetli bir hazinesi. Bu ödülü kıymetli hale getiren asıl değer ise bir taşerona, bir firmaya ya da bir müteahhitte değil, belediyenin kendi bünyesinde kurduğu atölyelerdeki emekçi alın teri olan işçi kardeşlerimle üretiyor olmamız. Şu an Belemedik'te 4 adet bungalov evimiz bir ay sonraya rezervasyonları dolu bir şekilde devam ediyor. Yine Belemedik'te saunası ve hamamıyla 13 odalı bir butik otelimiz ve onun yanında Kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi Beyefendinin takdirleriyle butik otelimiz etrafına 7 adet bungalov eve daha başladık. Biri bitti, ikincisinin iskelesi kuruldu. Üçüncü ve dördüncü evlerimizin temeli atıldı. Onlar jakuzi sistemiyle artık daha da lüks olacak. 200 metre yükseklikte bütün doğayı gören güzelliklerle Adana'nın turizmine değer katmaya devam ediyoruz ve bunun Pozantılı'nın alın teri olan işçileriyle yapıyoruz. Bu ödülü öncelikle beni 3 dönemdir belediye başkanlığı koltuğuna takdir eden Pozantı halkına ithaf ederek işçi kardeşlerime armağan ediyorum” dedi.