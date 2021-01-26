Belemedik'e bungalov evler

Adana'nın Pozantı ilçesinde kent turizminin gelişmesi için bungalov evler yapılıyor.

Pozantı Belediyesi, ilçeye bağlı Belemedik Mahallesinde, Devlet Demir Yollarından kiralanan alanda hayata geçireceği bungalov evler projesi için çalışmalara başladı. Belediyenin atölyesinde yapımına başlanan 2 adet 28 metrekarelik ahşap bungalov konaklama evleri için profil montajları tamamlanırken ahşap yapılar ise ortaya çıkmaya başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, bungalov evlerin kiralama ücretini şimdilik 500 TL olarak düşündüklerini belirterek, “Üretmek ve ilçemize vizyon kazandırmak, talepleri karşılayacak turizm yatırımları yapmak bundan böyle hizmet şiarımız olacaktır” dedi.