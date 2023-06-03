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Belhanda ile hakem Erkan Özdamar arasında gerginlik yaşandı

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısını bitiren düdüğünün çalmasının ardından Younes Belhanda ile hakem Erkan Özdamar arasında gerginlik yaşandı.


Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-1'lik skorla konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Hakem Erkan Özdamar'ın çaldığı ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Faslı futbolcusu Younes Belhanda hakem Erkan Özdamar'a koştu.


Atağa çıktıkları anda bitirdiği gerekçesiyle aralarında gerginlik yaşanırken, Adana Demirsporlu yöneticiler de sahaya girerek Belhanda'yı sakinleştirip, sahadan çıkarttı.


Hakemler soyunma odasına gittiği sırada taraftarlar tarafından yuhalandı.

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