Bellapais, 6. şubesini Pozcu'da açtı

Adana'da 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi, İskenderun'un ardından 6. şubesini Mersin'e açtı.

Kentte 4 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais', yurt içinden gelen taleplere cevap vermek için isim hakkı vererek Türkiye'ye açılmaya başladı. Bellapais'in 6. şubesi Mersin'in Pozcu ilçesinde bugün açılarak çeşitli kampanyalarla hizmet vermeye başladı.

Öncelikli hedefinin Türkiye'de şubeler açmak olduğunu belirten Sinem Çekinmez, talebin çok yoğun olduğunu söyledi. Çekinmez, "Türkiye'deki şubelerin ardından yurt dışına açılacağız. Önümüzdeki süreçte Bellapais Güzellik Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşlarla buluşacak" dedi.