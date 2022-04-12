İhlas Haber Ajansı

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Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor

Adana’da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez’e ait güzellik merkezi ‘Bellapais’ 4.

Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi ‘Bellapais' 4. şubesini açmaya hazırlanıyor.


Kentte 3 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi ‘Bellapais' merkez Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda 4. şubeyi açıyor. Şubenin tadilatı devam ederken Mayıs ayının başında faaliyete geçeceği öğrenildi.


3 şubesinde 250'si kadın toplam 253 kişiyi istihdam eden Çekinmez, Mayıs ayının başında açacağı şubeyle istihdam edeceği kişi sayısını da arttıracağını söyledi.


Sinem Çekinmez, önümüzdeki aylarda 5.şubesini de açacağını müjdeledi.

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