İhlas Haber Ajansı

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Bellapais ailesinin mutlu günü

Adana’da faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, hayatını şair ve edebiyatçı Fikret Duranoğlu ile birleştirdi.

Adana'da faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, hayatını şair ve edebiyatçı Fikret Duranoğlu ile birleştirdi.



Kentte 4 şubesiyle yaklaşık 400 kadına istihdam sağlayan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, şair ve edebiyatçı Fikret Duranoğlu ile evlendi. Çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin çiftin nikah şahidi oldu.


Nikahın kıyılmasının ardından çift ve davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

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