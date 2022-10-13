Bellapais, Türkiye'ye açılacak

Adana'da 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi, isim hakkı vererek Türkiye'ye açılmaya hazırlanıyor.

Kentte 4 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi ‘Bellapais', yurt içinden gelen taleplere cevap vermek için isim hakkı vererek Türkiye'ye açılacak. Bellapais, dünyada örneği olmayan içerisinde akademisi, pırlanta satışı, kafesi, butiği, spor salonu, kuaför ve güzellik hizmetleri olan 4 bin 500 metrekare 120 odalı 5. şubesini açarken, isim hakkı vererek Türkiye'ye açılmaya hazırlanıyor.

Öncelikli hedefinin Türkiye'de şubeler açmak olduğunu belirten Sinem Çekinmez, 4. şubeyle birlikte talebin çok yoğun olduğunu söyledi. Çekinmez, “Türkiye'deki şubelerin ardından yurt dışına açılacağız. Önümüzdeki aylarda Bellapais Güzellik Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşlarla buluşacak” dedi.