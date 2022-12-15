Bellapais'e bir "Yılın En İyi Güzellik Merkezi" ödülü daha

Bellapais Güzellik Merkezi, 2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde “Yılın En İyi Güzellik Merkezi” ödülüne layık görüldü.

Ratel Medya & Luna Medya tarafından organize edilen 2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri Töreni İstanbul'da gerçekleşti. Önceki akşam gerçekleşen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende, "Yılın En İyi Güzellik Merkezi” ödülünü Adana'nın başarılı iş kadını Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Sinem Çekinmez aldı.

Sinem Çekinmez, Bellapais'in 17 yıl önce 3 personelle sektöre girdiğini hatırlatarak, “Sevgiyle büyütüp bugün 385 personelle, güçlü bir kadroyla, Türkiye'nin en büyük güzellik operasyonlarıyla bugünlere geldik. Bu ödülü onların adına alıyorum” dedi.