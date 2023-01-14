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Bellapais'te "1 paket alana 1 paket hediye" kampanyası başladı

Bellapais Güzellik Merkezlerinde yaptırılacak tüm uygulamalarda "1 paket alana 1 paket hediye" kampanyası başladı.

Bellapais Güzellik Merkezlerinde yaptırılacak tüm uygulamalarda "1 paket alana 1 paket hediye" kampanyası başladı.


Adana'da 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi, güzelleşmek isteyen kadınlara yeni bir imkan daha sundu. Güzellik merkezlerindeki tüm uygulamalarda 1 paket alana 1 paket hediye kampanyası başladı.


Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Sinem Çekinmez, danışanları için sürekli çeşitli kampanyalar yaptıklarını belirterek, "Tüm şubelerimizde yaptırılacak ternis, fibroelevatör, bruise, elevatör, heykeltıraş, lazer gibi tüm uygulamalarımızda 1 paket alana 1 paket hediye kampanyası yaptık. Yaptığımız tüm kampanyalar yoğun talep görüyor. Güzelleşmek isteyen danışanlarımızı merkezimize bekliyoruz" dedi.

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