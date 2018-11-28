"Benim Okulum Eğitim Fuarı" kapılarını açıyor

Türkiye'de ilk defa Adana'da düzenlenen ve kendi alanında tek olan; ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı', yarın (perşembe) kapılarını açıyor.

Karnaval havasında organize edilen ve bir ‘Bilim Şenliği' olarak da öne çıkan fuar, 7 bin metrekarelik bir alanda 7'den 70'e her yaş grubundan misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tam 96 eğitim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda aynı zamanda da anne ve babalara çocuklarına nasıl bir eğitim vermeleri konusu da ele alınacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşi ve panellerle de anne ve babaların, çocuklarına nasıl bir eğitim vermesi gerektiği anlatılacak.

Eski köye yeni adet getiriyoruz

2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav, ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı' ile birlikte bugüne kadar süregelen klasik fuar anlayışının dışına çıkıp, ‘eski köye yeni bir adet' getirerek, fuarcılık sektörüne yepyeni bir bakış açısı kazandırmak istediklerini söyledi. Katlav, “Biz; 2K Fuarcılık olarak, bir fuar organizasyonun çok daha ötesinde, ‘güçlü bir gelecek' inşa etme noktasında elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

‘Yaşayan bir fuar' düzenledik

Katlav, bu fuar organizasyonuyla birlikte Adana'nın köklü eğitim kurumlarına vefa borçlarını öderken, geleceğe sahip çıkma misyonunu yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Bu yaparken de ilk başta söylediğim gibi Türkiye'de ilklere imza atmanın da haklı gurur ve de mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyden önemlisi, ‘yaşayan bir fuar' organize ettik. Bugün başlayıp, 2 Aralık'a kadar devam edecek olan; ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'nı adeta bir karnaval havasında organize ettik” ifadesini kullandı.

Yeni bir dünya keşfedecekler

Fuar alanının bir köşesini adeta bir ‘uzay üssü'ne dönüştürdüklerini, burada ‘uzay mekiği' görünümlü özel bir alan oluşturup, sanal gerçeklikle çocuk ve gençlerin bugünün çok daha ötesinde bir dünyayı keşfetmelerine fırsat sunduklarını anlatan Ayça Katlav, çocukların ilk kez astronot kıyafeti giyeceklerini belirtti. Katlav, ‘Mars Genetiği Atölyesi' ve ‘Gen Atölyesi' ile insanların ufkunu açmak istedikleri yorumunu da yaptı.

Eğitim ve eğlenceyi buluşturduk

Fuarla birlikte eğitim ve eğlenceyi de buluşturduklarını anlatan Katlav, ‘Gapetto Usta'nın Kukla Sirki' ile ‘Smyrana Sirki'ni Adana'ya davet edip, fuarda onlara da yer verdiklerini söyledi. Katlav, “Grup Her Tel'den kulaklarımızın pasını alırken, ‘Trio Müzik' ile klasik ve caz müziğinin tınılarıyla keyifli anlar yaşayalım istedik. Sporu da unutmadık. Erol Güncek ile birbirinden zevkli ve eğlenceli sportif aktivitelerimiz fuar boyunca sizi bekliyor olacak” şeklinde konuştu.

Eğitim sistemini konuşacağız

Fuarla birlikte aynı zamanda da anne ve babalara çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik yapmak istediklerini ifade eden Katlav, bunu yaparken de alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel ve söyleşilerle de ortaya farklı bakış açıları koyacaklarını anlattı. Katlav, “Emre Kongar, Banu Avar, Emine Gücek, Deray Yurdakul, Ömür Kurt, Özgül Polat ve Zekeriya Guter gibi alanında uzman ve bu ülkede söyleyecek sözü olan isimleri sizlerle buluşturmaya gayret ettik” diye konuştu.