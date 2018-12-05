Benim Okulum Eğitim Fuarı'nı 4 günde 35 bin kişi ziyaret etti

Adana'da 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'nı yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti.

2K Fuarcılık tarafından, kendi alanında Türkiye'de ilk defa Adana'da organize edilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Seyhan, Yüreğir ve Çukurova belediyeleriyle Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen; ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı' tamamlandı. 7 bin metrekarelik bir alanda 79 eğitim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilen fuarı 4 günde yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'de kendi alanında ilk ve tek olan fuarı değerlendiren 2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav, ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'nı organize ederken, ‘eski köye yeni adet getirme' çaba ve gayreti içinde olduklarını, bu kapsamda da alışılagelmiş fuarcılık konseptini inovatif bir yaklaşımla çok daha farklı bir boyuta taşıyıp, Adana'ya yeni bir fuar kazandırdıklarını ifade etti.

"Adana bu fuarı sahiplendi"

Fuara 7'den 70'e her yaş ve meslek grubundan insanın katılım göstermesinin, çıktıkları yolun doğru olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Katlav, “İlkler her zaman zor olmuştur. Biz de bu zorlukların üstesinden gelip, Çukurova'nın bereketli toprakları üzerine kurulu olan bu kente yeni ve yaşayan bir fuar kazandırmanın haklı gurur ve de mutluluğunu yaşıyoruz. 4 günde 35 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi, Adana'nın bu organizasyonu sahiplendiğinin de en güzel göstergesiydi. Bu tablo bizi daha da mutlu etti” diye konuştu.

"Elimizi taşın altına koyduk"

Bu yıl ilkini düzenledikleri; ‘Benim Okulum Eğitim Fuarı'nı, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılım ve yeni sürpriz ve de ilklerle gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Katlav, “Bu fuarı düzenlerken, geleceğimizin güvencesi olan çocuk ve gençlerimizin eğitimi için elimizi taşın altına koyarken, kentin köklü eğitim kurumlarına da bir vefa borcumuzu ödemek için yola çıktık. Büyük bir aile olduk. Dolu dolu, bilim ve eğlence dolu bir fuarı geride bıraktık” dedi.

"Veliler aradıklarını buldu"

Fuarla birlikte anne ve babalar, çocuklarını iyi bir eğitimle geleceğe hazırlayabilme noktasında eğitim kurumlarını yakından tanıma fırsatı bulduğunu da dile getiren Katlav, “Ebeveynler, bütün özel okulların yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarının da bir arada olduğu fuarda çocukları için en doğru kararı verme adına kentin köklü okullarını yakından tanıdı. Anne ve babalar, eğitim adına aradıkları her şeyi ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'nda buldu” yorumunu yaptı.