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Berberler ve kuaförler dezenfekte edildi

Çukurova Belediyesi ekipleri, belirli kurallar getirilerek yeniden faaliyetlerine izin verilen berberler, kuaförler ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının belirli önlemler alınması kaydıyla yeniden faaliyetlerine 11 Mayıs tarihinde izin verildi. Bu iş yerlerinin açılacağının açıklanmasının ardından Başkan Soner Çetin'in talimatı ile harekete geçen Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmaları başlattı.


Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin, “Yapılan başarılı çalışmalarla salgın frenlendi ve hayatımız biraz olsun normale dönmeye başladı. Berber ve kuaförler faaliyetlerine başladı. Biz de onların iş yerlerini dezenfekte ediyoruz. Halkın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Bazı şeyler normale dönse de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Dikkatli olmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve gerekmedikçe evden çıkmamaya özen gösterelim” dedi.


Başkan Soner Çetin, salgının Türkiye'de görülmesinden itibaren belediye olarak hemen harekete geçtiklerini ve tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “2 aydır Çukurova'nın tüm sokaklarını ve caddelerini ilaçlıyor, faaliyette olan iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Ayrıca salgının ortaya çıkardığı sosyal sorunlarla da mücadele kapsamında Sosyal İşler Müdürlüğümüz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gerekli desteği sağlıyoruz. Bu yöndeki çabalarımız salgın tamamen sona erene kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

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