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Bere içinde uyuşturucu sevkıyatı

Adana’da polisin durduğu yolcu otobüsünde bere içinde 1 kilo 13 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da polisin durduğu yolcu otobüsünde bere içinde 1 kilo 13 gram esrar ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde esrar götürüldüğü bilgisi üzerine İncirlik Park Alanı'nda önlem aldı. Bir süre sonra beklenen yolcu otobüsü gelince durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada arka koltukta oturan Alaattin Ç. (35) ve Selahattin D.nin (36) yanında bulunan berenin içinde 1 kilo 13 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, sorgularında berenin kendilerine ait olmadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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