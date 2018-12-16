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Bergen'i öldüren kocasının eski gelini fuhuş yaptırmaktan tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 7 ay önce 18 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonunda tutuklanan kadınlardan birinin 1989 yılında arabesk şarkıcısı Bergen’i öldüren kocasının eski gelini olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 7 ay önce 18 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonunda tutuklanan kadınlardan birinin 1989 yılında arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren kocasının eski gelini olduğu ortaya çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 4 Mayıs'ta yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı, fuhşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Tutuklanan M.Ü.'nün (35) 1982 yılında arabesk şarkıcısı Bergen'in yüzüne kezzap attıran, 1989 yılında da tabanca ile vurarak öldüren Halis S.'nin eski gelini olduğu ortaya çıktı. M.Ü.'nün Halis S.'nin E.S. isimli oğlu ile evliyken 27 Mart'ta boşandığı, operasyonun ise 4 Mayıs günü yapıldığı belirlendi.


Halis S. de 11 Nisan'da erkek çocuklara cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. Halis S.'nin eski gelininin ise cezaevinde yattığı günlerde tanıştığı çaresiz kadınlara fuhuş yaptırdığı iddiasıyla ahlak operasyonunda tutuklandığı ileri sürüldü.

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