Beş parçaya ayrılan otomobilden yara almadan kurtuldu

Adana'da köprü demirlerine çarpıp beş parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Onur Ali Y.'nin kullandığı 01 EUN 88 plakalı otomobil, Karataş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından köprü demirlerine çarptı. Kazada beş parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü, araçtan yara almadan çıktı.

Yapılan kontrollerde 272 promil alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, parçalanan otomobilin çekilmesiyle tekrar açıldı.