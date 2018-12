Beslenmenin de kuralları var

Medline Adana Hastanesi'nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, insan metabolizmasının sağlıklı beslenme için her çeşit besine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Sağlıklı beslenme sağlıklı bir mutfakla başlar. Eğer mutfağınıza sağlıklı malzemeler giriyorsa, o mutfaktan sağlıklı yemekler çıkıyor demektir. Tabi ki tüketirken ölçülü olmak koşuluyla” dedi.

Sehlikoğlu, sağlıklı beslenme için yapılması gerekenleri anlattı. Sağlığın korunması için beslenme kurallarına dikkat etmek gerektiğini belirten Sehlikoğlu, “İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için belirli aralıklarla beslenirler. Sadece açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak için atıştırmak ya da ne isteniyorsa onu sınırsızca yemek sağlığı tehlikeye atan bir davranış şeklidir. Bu nedenle ilk kural olarak 3 öğün düzenli beslenin, öğün atlamayın. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmek şart. İhtiyacımız olan besinler; protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve su gibi öğelerden meydana gelir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bunların hepsinden gerekli miktarlarda ve düzenli bir şekilde almaktır” şeklinde konuştu.

Tabağınızda her renk sebze-meyve olsun

Bazen kişiye iyi gelen bir besin grubunun eğer hassasiyet veya alerji sorunu varsa başka bir kişiye iyi gelmeyebileceğini ifade eden Sehlikoğlu, “Ancak beslenmede temel ve basit prensipleri uygulamak herkese fayda sağlar. Bu nedenle tabağınızda her renk sebze-meyve olmasına özen göstermeniz farklı vitamin ve mineraller yönünden zengin beslenmenizi sağlayacaktır. Kuru fasulye, elma, armut, ıspanak, havuç, enginar, karnabahar, marul gibi besinlerle lif tüketiminizi arttırın. Çünkü lifli gıdalar hem sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur hem de tokluk hissi vererek fazla kilo alımının önüne geçer” diye konuştu.

Beyaz ete ağırlık verin

Sağlıklı bir beslenme düzeninde her şeyde olduğu gibi et tüketiminin de dengeli olması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Sehlikoğlu, “Kırmızı eti mümkün olduğunca az tüketin. Deniz mahsulleri, hindi ve tavuktan oluşan beyaz et tüketimine ağırlık verin, ancak bunların derilerini yemeyin. Bu besinleri pişirirken fırında, buğulama veya haşlama şeklindeki pişirme tekniklerini kullanın. Depresyon başta olmak üzere birçok hastalığa karşı kalkan olan Omega-3 tüketimini ihmal etmeyin. Sardalye, somon, avokado, yumurta, ceviz, chia ve keten tohumu gibi besinler Omega-3 deposudur” dedi.

Bunlardan uzak durun

Sehlikoğlu, trans yağ içeren gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Kan şekerinizi dengede tutmak için şeker ve un içeren yiyecekleri sofranızdan kaldırın. Market raflarındaki işlenmiş ve paketli gıdalara sepetinizde yer vermeyin, fast-food tarzı beslenmeden kaçının. En faydalı içecek sudur. Günde en az 10 bardak su tüketmeye özen gösterin. Yemek aralarında ve sabah uyanır uyanmaz su içmeye çalışın. Su içmekte zorlanıyorsanız içine birkaç ince limon dilimi veya tarçın çubukları ekleyerek suyunuzu lezzetlendirin. Gazlı içecekleri tüketmekten kaçının. İçtiğiniz çay-kahve vs. suyun yerini tutmazlar. Bu içecekler, idrar söktürücü etkilerinden dolayı vücudunuzun daha fazla suya ihtiyaç duymasına neden olurlar.”