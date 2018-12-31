İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyazevler Çamlığı mesire alanı oluyor

Adana’da Beyazevler Çamlığı, vatandaşların piknik yapabilmeleri için mesire alanı haline getiriliyor.

Adana'da Beyazevler Çamlığı, vatandaşların piknik yapabilmeleri için mesire alanı haline getiriliyor.


Büyükşehir Belediyesi, merkez Çukurova ilçesindeki 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı'nda çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetlerini yoğunlaştırdı.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Adana halkının Dilberler Sekisi ve nehir manzarasını izleyerek piknik yapması için yürütülen projede uzun yıllar bakımsız halde bırakılan Beyazevler Çamlığı'nda 7 adet seyir terası, 21 adet kameriye, barbeküler, çeşmeler, spor aletleri, çocuk parkı, tuvaletler ve büfelerin yapılması için çalışmalarında tempo yükseltti.


Kurumuş ağaçları ve çalıları temizleyen ekipler, alt yapısı uygun hale getirilen yerlerde 11 bin 320 metrekere parke taş ve 6 bin 978 metrekare bordür döşeyerek, yürüyüş yolları ve otopark alanlarını da ortaya çıkaracak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.