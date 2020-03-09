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Beyhan Demirtaş, Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlarla bir araya geldi

Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konukevinde kalan kadınlar ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konukevinde kalan kadınlar ve çocuklarıyla bir araya geldi.


Etkinlikte kadınlarla sohbet eden Beyhan Demirtaş, kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilendi. Renkli görüntülerin yaşandığı programın devamında bir açıklamada bulunan Beyhan Demirtaş, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, şiddetin her türlüsünün bir insanlık suçu olduğunu kaydetti. Kadına karşı şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi için özellikle son yıllarda pek çok çalışma ve projenin hayata geçirildiğini aktaran Beyhan Demirtaş, “Aile ve toplumunuzun en önemli değeri olan kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet eylemleri hepimizi derinden üzüyor. Kadınlarımızın maruz kaldığı şiddetin fiziksel şiddetle sınırlı olmadığını; cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete de maruz kaldıklarını görüyoruz. Kadınlarımızın şiddetten uzak, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için yapılacak her türlü çalışmaya destek olduğumuzu özellikle belirtmek isterim” şeklinde konuştu.


Şiddetle mücadele hususuna herkesi sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşması gerektiğine vurgu yapan Demirtaş, gerek Adana'nın gerekse ülkemizin gündeminden kadına şiddet olaylarını çıkarmak için azami gayreti göstereceklerini, bu sayede kadınların toplumda layık oldukları konuma ulaşacaklarını sözlerine ekledi.


Göltepe tesislerinde düzenlenen kahvaltı etkinliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, vali yardımcıları eşleri, ilçe kaymakam ve belediye başkanları eşleri de katıldı.

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