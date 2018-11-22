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Beyin kanaması geçiren doktor hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde görevli bir doktor beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde görevli bir doktor beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Adana'da ikamet eden ve 3 gün önce evinde dinlenirken rahatsızlanan ve beyin kanaması geçiren bir nolu sağlık ocağında görevli Doktor Mehmet Alasulu (46) Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Alasulu yaşam mücadelesini kaybetti. Aslen, Tarsuslu olan Doktor Alasulu, Doktor Derya Alasulu ile evli 2 çocuk babasıydı.

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