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BEYMEN Club 54'üncü mağazasını ADANA'da açtı.

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 54’üncü mağazasını Adana’da açtı.

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 54'üncü mağazasını Adana'da açtı.



30 yılı aşkın geçmişiyle Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 54'üncü mağazasını Adana 01 Burda AVM'de açtı. Doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan, casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan marka; hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturdu.

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