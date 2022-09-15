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Biber yüklü kamyonetin kaza yapması anbean görüntülendi

Adana’da biber yüklü kamyonetin önündeki kamyonun aniden sola manevra yapmasından dolayı kaza yapıp ters dönmesi anbean görüntülendi.

Adana'da biber yüklü kamyonetin önündeki kamyonun aniden sola manevra yapmasından dolayı kaza yapıp ters dönmesi anbean görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Yörük yönetimindeki 01 AJF 255 plakalı salçalık biber yüklü kamyonet Adana istikametine doğru giderken, önündeki kamyonun aniden sola manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucu kamyonet ters dönerek durabildi. Kaza sonrası kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı. Bu arada sürücü de yaralandı. Kaza anı ise anbean görüntülendi. Sürücü daha sonra olay yerine çağrılan ambulansa Adana Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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