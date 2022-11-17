Bıçak çekip telefonunu gasp ettiler, marketten zorla alışveriş yaptırdılar

Adana'da iki kişi, parkta yürüyüş yapan iki arkadaşın bıçak zoruyla önce telefonunu çaldı sonra markete götürüp zorla alışveriş yaptırdı. Olaydan sonra yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olay 14 Kasım Pazartesi günü saat 21.00 sırlarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Ömer A. arkadaşı Mehmet Emir R. (21) ile parkta buluşup yürüyüş yapmaya başladı. Bir süre sonra ikilinin yanına 2 kişi yaklaştı. Şahıslardan birisi cebinden bıçak çıkarak Ömer A.'yı tehdit edip, cep telefonunu zorla aldı. Şahıslar daha sonra, Mehmet Emir R.'yi parkın karşısında bulunan bir markete götürerek zorla içki ve kuruyemiş satın aldırdı. 2 kişi daha sonra bölgeden ayrıldı. Yaşanan olay marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

İki arkadaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin Volkan Ö. (28) ve Bilal Ş. (27) olduğunu belirledi. Şüphelilerin, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yaşanan olaydan saatler sonra iki şüpheli parkta içki içerken yakalandı. Bilal Ş.'nin gasp ettiği telefon ve olayda teşhir ettiği bıçakta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ö. ve Bilal Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.