Bıçakla tehdit ettiği bakkalın 350 lirasını gasp etti

Adana'da girdiği bakkal dükkanı sahibini bıçakla tehdit ederek 350 lira parasını gasp eden zanlı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay gece merkez Seyhan ilçesi, Beşocak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyakup Sokak'ta bulunan ve Mustafa Muhammet'in (41) bakkal dükkanına gelen eli bıçaklı şahıs, iş yeri sahibini bıçakla tehdit edip paraları istedi.

Mustafa Muhammet önce parayı vermek istemedi ancak zanlı bıçak sallayınca bakkal kasanın yanından uzaklaştı. Bunun üzerine zanlı önce bozuk paraları tişörtüne koyup daha sonra da kağıt paraları aldı. Gaspçı bir taraftan da bakkala bıçak sallayıp ölümle tehdit etmeye devam etti. Şahıs daha sonra 350 lira parayı alıp olay yerinden ayrıldı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mustafa Muhammet, gaspçı gidince polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyip zanlının madde bağımlısı Fatih A. (32) olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının Mestanzade Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit edip eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan zanlı paraya ihtiyacı olduğu için gasp yaptığını itiraf ederken, sevk edildiği adliyede tutuklandı.