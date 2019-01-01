Bıçaklanan kağıtçının gözyaşları

Adana'da kağıt toplama meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklandığı ileri sürülen bir genç gözyaşı döktü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak Adana'ya ailesiyle birlikte gelen 17 yaşındaki Rıdvan Mustafa, atık kağıt toplayarak ailesine katkı sağlamaya başladı. Mustafa yeni yılın ilk gününde de Cevat Yurdakul Caddesi'nde el arabasıyla atık kağıt toplamaya başladı. Mustafa, bu sırada diğer atık kağıt toplayan şahıslarla tartışmaya başladı. Mustafa'dan başka yerde atık kağıt toplaması istendiği ancak o da gitmediği için bıçaklandığı ileri sürüldü.

Çevrede kavgayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Bu sırada Mustafa ise gözyaşlarına boğuldu. Polis de kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. Mustafa, kendisini bıçaklayanın G.A. isimli bir şahıs olduğunu ileri sürerken polis de zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs ve yaralanan Mustafa ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelinin suçlamayı kabul etmediği ve Suriyeli yaralı gence yemek ısmarlama teklifinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.