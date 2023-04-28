Bilek güreşinde Tufanbeyli'nin gururu oldu

'si olarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Ankara Atatürk Spor Salonu ve Kültür Sergi Sarayı'nda yapılan Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği ve Avrupa şampiyonası seçmelerinde müsabakalar kıyasıya devam ediyor. Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mert Topaloğlu, hem Türkiye şampiyonası ve hem de Avrupa şampiyonası seçmelerinde 45 kiloda rakibini yenerek şampiyon oldu. Topaloğlu, Bilek güreşi müsabakalarında Türkiye 1.'si olarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Milli takıma da katılma hakkı kazanan Mert Topaloğlu, Türkiye'de Tufanbeyli'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını, Avrupa'da ise Türkiye'ye en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşamak istediğini söyledi.