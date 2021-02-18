Bilgili: "Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya söyleyecek sözü yok mu?"

Yusuf Bilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" sözlerine, “Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'ya karşı söyleyecek sözü yok mu? diyerek tepki gösterdi.

Bilgili, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ve sempatizanlarına karşı söylenmesi gereken sözlerin Cumhurbaşkanını hedef alarak söylenmesi ve Türkiye düşmanları ile aynı dilin kullanılmasının muhalefet partisi lideri adına üzücü bir durum olduğunu ifade etti. Bilgili, "Demokrasilerde muhalefet demokrasinin yapı taşıdır lakin Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan bu sözler muhalefet ve ülkemiz adına utanç vericidir. Bugüne kadar terör örgütü PKK'ya karşı cümleler kuramayıp, şehit ailelerinin isim verdiği HDP yanında duran muhalefeti üzüntü içinde izlemekteyiz. Cumhurbaşkanımız teröre karşı mücadelede dimdik duran tek lider ve kararlı mücadelesi ile bağımsızlık meşalesini ileriye taşırken, terör örgütlerini suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanması utanç verici bir durumdur” dedi.

“Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'ya karşı söyleyecek sözü yok mu? diyen Yusuf Bilgili, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü PKK'nın yıllardır Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı bebek ve çocuk tanımadan gerçekleştirdiği haince saldırıları muhalefetin görmezden gelip, Cumhurbaşkanını hedef göstermenin onlarca şehidin kabirlerinde kemiklerini sızlatmış şehit ailelerinin acılarına bu ülkenin muhalefet partisi olarak tuz basmaktır. Kılıçdaroğlu, tarih önünde bunun utancını taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık mücadelesinde en önde yürümeyi sürdürecek hiçbir terör tehditlerineboyun eğmeyecektir."