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Bilgili: "Saldırı Erbaş'ın şahsında Kuran ve İslam'a"

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş'a yönelik linç girişiminin onun şahsında Kuran ve İslam'a olduğunu söyledi.


Yusuf Bilgili Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kuran-Kerim'de belirtilen doğruları söylediği için hedef alındığını ifade etti. Bilgili, "Sosyal medya hesaplarından yapılan saldırının hedefi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş değil, onun şahsında Kuran'dır, İslam'dır. Dinimizin emir ve yasaklarını haykıran Ali Erbaş yalnız değildir” dedi.

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