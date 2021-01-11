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Bilgili: "Ülkedeki herkesten özür dilemeli”

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av.

Yusuf Bilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin ülkenin birlik ve bütünlüğüne zarar veren millet iradesini yok sayan tehlikeli ve farklı amaçlar güden bir ifade olduğu belirterek, ülkemizdeki herkesten özür dilemesi gerektiğini söyledi.


Yusuf Bilgili, yaptığı yazılı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi ile ülkemizdeki herkesten özür dilemelidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun, bu saygısızca ve milli iradeyi hedef alan açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'deki her vatandaşa özür borçludur” dedi.

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