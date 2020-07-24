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Bilgili'den "Şehitler Anıtı" açıklaması

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Fen Lisesi bahçesine yapılan "Şehitler Anıtı" projesine Kozan Belediyesinin sahip çıktığını belirterek tepki gösterdi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Fen Lisesi bahçesine yapılan "Şehitler Anıtı" projesine Kozan Belediyesinin sahip çıktığını belirterek tepki gösterdi.


Başkan Bilgili yaptığı açıklamada, Kozan Belediyesi Beyaz Masa tarafından projenin belediye tarafından yapıldığı şeklinde paylaşım yapıldığını hatırlatarak, "Şehitler Anıtı projesi, Kaymakam Şafak Gürçam ve Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez'in projesidir. Anıt, Milletvekilimiz Tamer Dağlı'nın öncülüğünde hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla yapılmıştır. Kozan Belediyesi yalnızca anıtın peyzaj projesini yapmıştır. Belediye başkanının, kaymakamlığımız ve hayırseverler iş adamları tarafından yapılan hizmete sahip çıkarak Kozan halkını aldatmaya artık son vermesini ve Kozanımıza layık olduğu hizmetleri yapmasını bekliyoruz" dedi.

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