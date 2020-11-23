“Bilim ve Teknoloji Tabanlı Gelişim Projesi”nde imzalar atıldı

Yüreğir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alparslan Türkeş Üniversitesi'yle birlikte düzenlediği, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen projenin imza töreni Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlendi.

Törene, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay katıldı.

İmzalanan 2 milyon TL'lik 16 ay sürecek proje kapsamında Yüreğir Belediyesine ait 6 adet Kültür Evinde ve Yüreğir Bilim Merkezinde robotik kodlama atölyeleri kurulacak. Buralarda 4 bin 900 çocuk ve gence okul dışı zamanlarda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik destekli robotik kodlama faaliyetleri verilecek.