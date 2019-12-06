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Bin 327 engelliye diş tedavisi

Adana’da, Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt.

Adana'da, Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Nilay Fevziye Medeni, hastanenin engellilere uygun yapıldığını ve bin 327 engelliye diş tedavisi uyguladıklarını söyledi.


Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında bulunan an Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde daha önce tedavi gören ve bugün hastaneye diş tedavisi görmeye gelen engelliler ile ailelerine hastane yönetimi sürpriz yaptı. Yeni gelen hastalar kapıda çiçekle karşılanıp hediye verildi.


Etkinlikte konuşan Başhekim Dt. Nilay Fevziye Medeni, hastanenin açıldığı tarihten bu yana bin 327'si engelli olmak üzere 3 bin 508 hastanın genel anestezi altında diş tedavisinin yapıldığını belirterek, “Hastane idaresi olarak amacımız, engelli hastalarımızın engellerinin sağlıklı ve mutlu gülüşlerine engel olmamasını sağlamak. Hep birlikte engelleri kaldıralım, birlik olalım ve hayata sağlıklı gülüşler bırakalım” diye konuştu.


Etkinlikte engelli yakınları da konuşarak bir hastanede güler yüzle karşılanmanın ve insanca muamele görmelerinin kendileri çok memnun ettiğini söyledi.

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