Bin 400 kişi yangın gönüllüsü oldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlara etkin müdahale sağlamak için 2019 yılında başlatılan yangın gönüllüleri projesi kapsamında başvurusu kabul edilen adaylara Saimbeyli İşletme Müdür Yardımcısı Soner Karacan ve OYM Şube Müdürlüğü Mühendisi Yılmaz Bülbül tarafından orman yangını genel bilgileri, orman yangınları ile mücadele yöntemleri, kullanılan el aletleri, araç, gereç, ekipman, kişisel koruyucu donanımları, iş güvenliği konuları başta olmak üzere toplam teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 18 yaşını dolmuş herkesin orman işletme müdürlüklerine şahsen başvuru yaparak yangın gönüllüsü olmayı talep edebileceğini belirterek, “Eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı verilen eğitimlerle orman yangınlarıyla mücadele eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar yangın gönüllüsü olabilirler. Bugüne kadar bölge müdürlüğümüz genelinde 1.400 kişi yangın gönüllüsü olarak sertifakalandırıldı. Mart ayı sonuna kadar toplamda 2.500 yangın gönüllüsüne ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimiz devam ediyor hak sahibi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

56 saat sürecek eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara verilecek Katılım Sertifikaları ile “Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olmaya hak kazananlar orman yangınlarıyla mücadelede etkin görev alabilecekler.