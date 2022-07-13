Binlerce yıllık geçmişi olan siyez buğdayını Kozan'da yetiştirdi

Adana'da kadın girişimci Meliha Cömert, ata geleneği orakla siyez buğday hasadını gerçekleştirdi.

Kozan'a bağlı Akdam Mahallesi Çatalkaya mevkiinde kadın üretici Meliha Cömert ata toraklarının boş kalmaması için ektiği siyez buğdayının bu yıl ikinci kez hasadını gerçekleştirdi.

10 bin yıl öncesine dayanan ve 'Hitit Buğdayı' olarak da anılan siyez buğdayını 5 dönüm araziye eken ve ikinci kez hasat ettiklerini aktaran kadın girişimci Cömert, “Bu siyez buğdayı binlerce yıllık bir ata tohumu. Uzmanların araştırmalarına göre 12 bin yıllık geçmişi olan buğdayın atası ve genetiği bozulmadan günümüze taşınan bir buğday çeşidi” diye konuştu.

“Kuraklığa karşı ata tohumu buğday”

Kuraklığa karşı buğdayın daha verimli ve dayanıklı olduğunu kaydeden Cömert, "Araştırmalar sonucunda bizim bu bölgede diğer buğday türlerinin çok fazla artık kuraklığa bağlı olarak yetişmediğini fark ettik ve araştırmalarımız sonucunda da böyle bir buğday olduğunu buldum. Kastamonu'dan getirttik. Normalde de Kastamonu'nun siyezi, Kastamonu buğdayı olarak biliniyor. Şu an bizim ektiğimiz bölge beş dönüm arazide ve ortalama iki üç ton kadar belki daha fazla alabiliriz. Çünkü her yıl verim değişiyor. Umduğunuzdan çok iyi gelişti ve verim yüksek. Bu buğdayı Çukurova Bölgesine getirmekten çok mutluyum. Bu bölgede de böyle bir buğday türünün yetiştirilmesine sebep olmaktan, tanıtmaktan da gayet mutluyum. Hem daha doğal hem de daha organik olması açısından. Çünkü biliyorsunuz egzoz gazı çok zararlı. Biz hem imkanlarımız bu şekilde hem de daha geleneksel olması adına oraklı hasat yapıyoruz. Daha sonra da patos dediğimiz bir makineyle buğdayların tanelerini ayıracağız” dedi.