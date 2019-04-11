Genç Memur-Sen Adana İl Başkanlığı'nın Eğitim Bir-Sen Adana Şubesi ile birlikte yürüttüğü ve bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi kent genelinde 52 lisede bin öğrenci ve 100 öğretmen ile devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı, Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edildi. Bu kapsamda Eğitim Bir-Sen ve Genç Memur-Sen Adana Şubesi tarafından proje kapsamında okutulacak üçüncü kitap olan Prof.Dr. Fuat Sezgin'in 'Bilim Tarihi Sohbetleri' kitabı bin öğrenciye ulaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Genç Memur-Sen ile birlikte yürüttükleri ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' projesinin ikinci yılında bin öğrenciye ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “2019 Prof. Dr.Fuat Sezgin yılında, İslam bilim tarihine adanmış bir ömrün düşüncelerini gençlerimizle buluşturmanın ve onlara çok şey başarabilecekleri konusunda ufuk açacağını inandığımız Bilim Tarihi Sohbetleri kitabıyla destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede genç nesilleri böylesi önemli bir bilge insanla buluşturmuş olacağız" dedi.

Genç Memur-Sen Adana İl Başkanı Erhan Karakılçık ise her geçen gün büyüyen projenin her anlamda destekçisi olan Sezer'e teşekkür ederek, "MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yarışma statüsünde yerini alan projemizde 3 kitap belirlendi, ilk iki kitabımızın süreci tamamlandı. Üçüncü kitabımız olan Bilim Tarihi Sohbetleri kitabının 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılında şuurlu ve üreten bir nesil için ilham vereceğini inanıyoruz" diye konuştu.