"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinde ödüller sahiplerini buldu

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi ve Genç Memur-Sen Adana'nın uygulayıcısı oluğu 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi kapsamındaki kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Genç Memur-Sen'in hayata geçirdiği 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesinin ödül törenine Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın, Genç Memur-Sen Adana Başkanı Erhan Karakılçık, Yüreğir Belediyesi Başkan Yardımcıları Orhan Tosun ve Murat Bilal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kâhya Demirhan, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetim Kurulu, Memur-Sen Adana Birim Başkanları, projeye dâhil olan okulların idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde, Genç Memur-Sen Adana Başkanı Erhan Karakılçık'ın selamlama konuşmasıyla başlayan programda kürsüye çıkan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Fikre yönelen, geleceğe güvenle yürüyen gençlik idealiyle Bir Bilenle Bilge Nesil Projemizde bu dönem gençlerimize; Malcom X, Mehmet Akif ve Dönüşüm kitaplarını okuttuk. Bizler bugün genç beyinlerimizde hiç kapanmayacağını umduğumuz kapılar açtık. Hız ve haz çağını yaşadığımız bu rengârenk 'karanlık' dönemde gençlerimizin bir sabah kardan aydınlığı bizlere getireceklerini umuyoruz" dedi.

Ünlü düşünür Cemil Meriç'in; her toplumun bir kitaba dayandığını ve o kitabın kapağını kapatmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söylediğini hatırlatan Başkan Sezer, "Kadim kültürlerde "Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrası için ağaç dik, yüz yıl sonrayı düşünüyorsan, insan yetiştir" şeklinde bir düşünce vardır. Bugün bizleri bir araya getiren Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'nin de amaçlarından birisi budur.Bu önemli projede görev alan tüm öğretmenlerimize, onları yüreklendiren okul yöneticilerimize, Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen yöneticilerine, tüm teşkilatlarımıza ve birbirinden kıymetli öğrencilerimize, ayrıca hem bu projemizde bizlere çok büyük destekler veren geçtiğimiz hafta sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ortak faaliyetler yürütmek için protokol imzaladığımız Yüreğir Belediye Başkanımız Fatih Kocaispir'e ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Sezer'in konuşmasının ardından dereceye giren üçüncülere 1500'er, ikincilere 2000'er birincilere ise 2500'er lira olmak üzere toplamda 18 bin TL'lik ödülleri takdim edildi.

Projeye katılan okulların müdürlerine plaket, tüm katılımcılara ise çeşitli hediyeler verildi.