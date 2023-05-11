Bir Bilenle Bilge Nesil Projesinin yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Genç Memur-Sen Adana ve Eğitim Bir-Sen Adana Şubeleri tarafından düzenlenen Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'nin ödül töreninde konuşan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer; "Bir Bilenle Bilge Nesil projemiz şehrimizde dalga dalga büyüyor, yayılıyor. İlim, irfan yolunda şuurlu bir gençlik geliyor" dedi.

Genç Memur-Sen tarafından 81 ilde gerçekleştirilen, öğretmen ve öğrencilerin birlikte katıldığı Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin Adana etabının 5'ncisi düzenlenen törenle tamamlandı.

Programda açılış konuşması yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Bir Bilenle Bilge Nesil Liseler Arası Kitap Okuma ve Ödüllü Kompozisyon Yazma Yarışmamızın bu yıl beşincisini düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. 49 lisede 100 öğretmen 1000 öğrenci ile tamamladığımız bu dönemde gençlerimiz üç önemli kitabı okudu, danışman öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tahlilini yaptı ve kitap hakkındaki düşüncelerini kâğıda dökerek yarışmaya katıldı. Bu yarışmanın asla kaybedeni yoktur. Tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kazandı. İlim, irfan yolunda şuurlu bir gençliği inşa etmeyi amaçladığımız projemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adana'da 5 yılda toplam 15 kitap okutulduğunu ve 5 bin öğrenciye ulaşıldığını belirten Başkan Sezer; "Bu proje ile öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz birlikte bir şeyler öğreniyor ve bunu hayatına yansıtıyorlar. Özellikle gençlerimizin ufuk kazandığı, farklı bakış açılarına kavuştuğu Bir Bilenle Bilge Nesil ile ülkemizin parlayan yıldızları olacak öğrencilerimiz heybetini inancından, gücünü medeniyet birikiminden alarak büyük ve güçlü Türkiye'nin savunucuları olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Ramazan Kayan'ın Bir Siyah Bir Beyaz, İbn Sina ve İbn Tufeyl'in Hay Bin Yakzan ve Jack London'un Beyaz Diş kitaplarını okuyan öğrencilerden üçüncülere 3 bin, ikincilere 4 bin, birincilere ise 5 biner liralık ödülleri verildi. Danışman öğretmenlere ve katılımcı okullara da teşekkür belgeleri takdim edildi.

Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programa eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, Memur-Sen Adana ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Eğitim-Bir-Sen Adana Üniversite Şube Başkanı Mehmet Benli, Genç Memur-Sen Adana İl Başkanı Erhan Karakılçık, İl Milli eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetimi, Genç Memur-Sen Adana Yönetimi, projeye katılan okulların yöneticileri ile danışman öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.