Bir haftada 17 torbacı tutuklandı

Adana'da bir hafta boyunca yapılan operasyonda 17 torbacı tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kentte 12-18 Nisan'da, 96 adrese baskın yaptı. 120 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilo 917 gram bonzai, 586 gram eroin, 403 gram esrar, 347 uyuşturucu hap, 121 kök Hint keneviri, 43 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 120 şüpheliden 17'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla 96'sı ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.