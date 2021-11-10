"Bir hareketine bakar" sloganıyla emniyet kemeri uyarısı

Adana’nın Kozan ilçesinde Kaymakam Şafak Gürçam, ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürü“Bir hareketine bakar” sloganı ile araçlarında emniyet kemeri takıp vatandaşları uyardı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Kaymakam Şafak Gürçam, ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürü
“Bir hareketine bakar” sloganı ile araçlarında emniyet kemeri takıp vatandaşları uyardı.
Kaymakam Gürçam, sosyal medya hesabından, "Trafik kazalarında emniyet kemeri yaralanma riskini yüzde 60 azaltır. Güvenli trafik bir hareketine bakar” diyerek sürücülere seslendi.
Kozan Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak araçlarında emniyet kemeri takıp, vatandaşları uyardı.