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Bir otomobil dolusu portakalı çalamadan kaçtı

Adana’da bahçeden çalınmak istenen bir otomobil dolusu portakal sahibine teslim edildi.

Adana'da bahçeden çalınmak istenen bir otomobil dolusu portakal sahibine teslim edildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde devriye yaparken narenciye bahçesi içerisinde bir şahsın portakal topladığını, portakalları otomobile doldurduğunu gördü. Ekipler, durumdan şüphelenerek, narenciye bahçesine girdi. Bu sırada 1 şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.


Portakal dolu otomobili olay yerinde bırakan şahıs kaçarken ekipler, otomobilin bagaj kısmında yaklaşık 800 kilogram portakal olduğunu tespit etti. Aracın yapılan plaka sorgulamasında O.G. isimli şahsa ait olduğu tespit edilirken şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.


Araçta bulunan 800 kilogram portakal bahçe sahibine teslim edildi.

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