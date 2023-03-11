Birçok ilde olduğu gibi Adana Kozan'da da kentsel dönüşüme karşı çıkılmış

Kahramanmaraş depremlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde de 12'si ağır, 42'si orta olmak üzere çok sayıda bina hasar alırken, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından geçmiş dönemde hazırlanan 'Kentsel dönüşünüm' projesine karşı çıkıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremin ardından bir çok ilde olduğu gibi 12 binanın yıkıldığı Adana ve ilçelerinde oluşan hasar sonrası kentsel dönüşüm projeleri yeniden gündeme geldi. Kozan ilçesinde de binalardan 12'sinin ağır, 42'sinin ota hasarlı tespitinin ardından Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 2013 yılında AK Parti'den Belediye Başkanlığını yürüttüğü dönemde halka açıkladığı Mahmutlu ve Cumhuriyet Mahallelerinde deprem riskine karşı hazırladığı kentsel dönüşüm projesinin dönemin muhalefeti tarafından engellendiğini açıkladı.

O dönem hazırladığı kentsel dönüşüm ile örnek olduğunu dile getiren Başkan Özgan, son yıkıcı depremde bölgedeki hasar oluşumlarına dikkat çekerek o dönem engellenen kentsel dönüşüm ile ilçesinin nasıl bir felakete sürüldüğünü acı deneyimle yaşandığını kaydetti.

Yapacağı kentsel dönüşüm ile yatay mimari, 4 katlı yapılar ve kentin tarihi dokusuna uygun bir proje hazırlandığına dikkat çeken Özgan “TOKİ tarafından inşa edilecek olan yapıları aynı zamanda kent ekonomisinin kalkınması için çarşı, esnaf dükkânları ve taziye evleri çocuk oyun alanlarının da proje içinde yer aldığını dile getirdi.

“İsterlerse analiz yapsınlar beton yetersiz çıkar”

2013 yılında uygulanmak istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkıldığını ve tehlikenin büyük olduğunu aktaran Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Kozan için 2013 yılında Cumhuriyet ve Mahmutlu mahallesinde yatay mimari ile kentsel dönüşüm çalışması projelendirdik. İki mahallede meclis kararı aldık. Kentsel dönüşüme o zaman TOKİ'yle de görüştük. Mutabık kaldık. Kararlar aldık. Türkiye'deki tüm kentlerimizde özellikle 20 yıldan önceki evleri mutlaka değişim yaşaması lazım. Bizim bu iki mahalledeki özellikle beton kalitesini söylüyorum. Eskiden hazır beton yoktu. Ocaklar yoktu. Mıcır ocakları yoktu. Deli çayı diye bizim bir çayımız var. Oranın kumlarıyla genellikle yapıldı. Daha sonra da Ceyhan Irmak'tan Hemite'den kullanıldı. Bunların bilimsel olarak dayanımları, beton mukavemeti vermez. Bunu gözlem olarak da biliyoruz. İsterlerse analiz yapsınlar beton yetersiz çıkar. Eski yapıların tamamında yaklaşık bu şekilde çıkabilir” dedi.

“Kentsel dönüşümün siyaseti, partisi olmaz"

O dönem kentsel dönüşümün siyasete malzeme edilerek uygulanmadığını ama kentsel dönüşümün siyaset üstü bir durum olduğunu belirten Özgan, “O dönem rant sağlanıyor denildi. Devlet devlete rant sağlar mı? Böyle bir şey olur mu? Hâlbuki rantı biz oradaki yaşayanlara sağlayacaktık. Bunu tabii anlatmakta zorlandık. Niye? İşin içine maalesef siyaset girdi. Maalesef provokatörler girdi biz orada mahalleyi ev ev gezdik. Hatta baş aktörlerinin birinin evine iki defa gittim. Anlattım. Anlamak istemiyor. Çünkü geleceği düşünmüyor. Yani bugün yaşadık. Maraş'ta, Hatay'da yaşanan depremin Kozan'da yaşamayacağını kim garanti edebilir. Adana'da biliyorsunuz yıkılmalar oldu. Geçmişte Anavarza antik kenti yerle bir olmuş depremden dolayı. Deprem zamanında bunu tekrar biz gündeme taşınmasını istedik. Şöyle, bir daha böyle hatalar yapmayalım. Bunun siyaseti olmaz. Bunun partisi olmaz. Bu gerçekten insan projesi, devlet projesi. Biz bunun ardında durduk. Seçimi kaybetsem de ben buradan geri adım atmayacağım sonuna kadar peşinde durduk. Hatta şunu söyledim. Dedim evinize ev vereceğiz. Sizi borçlandırmayacağız. Borçlandıracaklar diyerek algı yaptılar” diyerek sürecin engellendiğini ifade etti.

“Bundan sonra treni kaçırmayın kentsel dönüşümü herkes desteklesin”

Konuşmasını sürdüren Özgan, "Ben şunun için söylüyorum. Buradan halkımıza, Türk milletine eğer duyulursa, gerçekten bunlara destekçi olunsun. Çünkü oradaki evlerin hiçbirinde ekonomik değeri kalmamış, sıfır. Hiçbir müteahhit girip de mevcut yapıya değer biçmez kümese değer biçmez, duvara değer biçmez, ağaca değer biçmez. Sadece arsayı değerlendirir. Ne kazanacaklardı, Ne kaybettiler. Ben de tren kaçtı diyorum. Bundan sonra tren gelirse kaçırmasınlar” diye konuştu.