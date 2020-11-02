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Birlikte alkol aldığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Adana’da bir kişi sokakta bulunan kamelyada birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Adana'da bir kişi sokakta bulunan kamelyada birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ersin Ö. kimliği belirlenemeyen bir kişiyle kamelyada oturup alkol alıyordu. Ersin Ö. ve kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Ersin Ö.'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.


Kamelya içerisinde yaralı biri olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ersin Ö'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Ersin Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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