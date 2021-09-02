Bisiklet kavgasında ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Adana'da bir kişinin bisikletini zorla almak istediği öne sürülerek bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Ağustos Pazartesi günü merkez Yüreğir ilçesi Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan A. (35), Tarık Bozat (24) ve kardeşi Remzi Bozat'ı (22) bıçakla yaraladı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Remzi Bozat taburcu oldu.

Zanlı Hakan A. ise olaydan hemen sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, Tarık Bozat'ın kendisinden bisikletini istediğini vermeyince de zorla almak istediğini iddia ederek, “Bisikletimi elimden almak için bana yumruk attı. Ben de kendimi korumak için bıçağı sallarken değdi” dediği öğrenildi.

Taburcu olan Remzi Bozat'ın ise ifadesinde ağabeyi ve zanlının bir gün önce küfürleşmeden dolayı kavga ettiğini, ertesi günü de karşılaşınca tekrar küfürleşme olduğu için kavganın çıktığını söylediği öğrenildi.

Zanlı Hakan A, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tarık Bozat ise tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetti.