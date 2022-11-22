Bisikletçiler önce pedal çevirdi sonra çevre temizliği yaptı

Ceyhan Belediyesinin düzenlediği etkinlikte bisikletçiler önce pedal çevirdi ardından tarihi Yılankale'de çevre temizliği yaptı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in girişimleriyle gerçekleşen etkinlikte, bisiklet tutkunları, kent meydanından tarihi Yılankale'ye kadar pedal çevirdi. Bisikletçilere enerji çantası hediye eden Başkan Hülya Erdem, Yılankale'de çevre temizliği yapan bisikletçilere ayrıca teşekkür etti.

Ceyhan'ın her noktasındaki hemşehrileri için farklı etkinlikler düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Erdem, “Ceyhanımızı, Ceyhanlımızı seviyoruz. Her mevsime özel sosyal sorumluluk projelerimizle halkımızın tamamına dokunmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımızın yanındayız. Ailem olarak bildiğim tüm Ceyhanlı hemşehrilerimizi mutlu edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.