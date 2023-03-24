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Bisikletle giderken kafasına kamyon kasası çarpan şahıs yaralandı

Adana’da bisikletle giderken kafasına kamyon kasası çarpan şahıs, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bisikletle giderken kafasına kamyon kasası çarpan şahıs, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Bisikletiyle Kozan Sanayi Sitesi'nde yer alan iş yerine doğru seyir halinde olan Adem B. (49), yanından geçen kamyonun açık haldeki kasa kapağının çarpması sonucu yere düştü. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık personeli, Adem B.'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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