BKaralar: "Mazot hırsızlarını yakalattık"

Başkan Zeydan Karalar, Şeyh Cemil Nardalı Konağı önünde Akkapılılarla bir araya geldi. Karalar, ömrünün sonuna kadar Atatürk öğretilerine ve ilkelerine bağlı kalacağını, her kesimden oy aldıklarını ve zor şartlara rağmen hizmeti en iyi şekilde yapmak için çok çalışacaklarını söyledi.

Akkapılılara, yerel seçimlerde verdikleri destek için minnettarlıklarını ileten Başkan Zeydan Karalar, “Akkapı, Kurtuluş Mücadelesi'nde Adana'yı kurtaran bölgedir. Bizim Atatürkçülüğümüze laf etmeye çalışanlar oldu. Biz onların cevaplarını verdik. Dedik ki ‘Bizim nasıl Atatürkçü olduğumuzu, Kurtuluş Mücadelesi'nde neler yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız, 5 Ocak'ta, Nardalı Konağı'nda, Adana'nın kurtuluşuyla ilgili bizim atalarımızın neler yaptığını, gelin bizden dinleyin.' Dolayısıyla buna cevap veremediler. Seçim sürecinde de aynı yöntemle bizi yıpratma çabası içine girdiler. Biz onların diline uymadık. Bize atmadıkları iftira, yapmadıkları karalama kalmadı. Akif Ağabey de, ben de, çok net biçimde, esnemeden ve ömrümüzün sonuna kadar esnemeyecek biçimde, laik, demokratik, cumhuriyetçi ve Atatürkçü insanlarız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ilkelerinin felsefesine tamamen bağlıyız” dedi.

"Daha önce CHP'ye oy vermemiş her kesimden oy aldık"

Seçim meydanlarında asla kirli bir dil kullanmadıklarını belirten Başkan Karalar, “Çünkü biz insanların barıştan ve kardeşlikten yana olmasını istiyoruz. Bu yıl 1 Mayıs yürüyüşünde, geçen yılın 3 katı insan vardı ve bütün renkler mevcuttu. Hiç kimse kimseye sen Alevi misin, Sünni misin, Türk müsün, Kürt müsün, hangi partidensin diye sormadı. Amaç aynı olunca, ortak paydada buluşunca insanlık çok kolay bütünleşir. İnsanların birbiriyle dertleri olmaz. Ceyhan'da bir konuşmamda HDP'nin oylarına herkesin talip olduğunu söyledim. ‘Binali Yıldırım da HDP'nin oylarına talip olduğunu söylemişti. Bu suç değil elbette. Ama o kardeşlerimiz bizden bir şey istemeden, bize şart koşmadan, pazarlık yapmadan oy vereceklerini söylüyorlar, biz suçlu oluyoruz. Böyle bir şey olur mu' diye sordum. Biz artık bu memleketi bir ve birlikte, kardeşçe, kimsenin kimseden rahatsız olmadığı bir ülke haline getirmek zorundayız. Bu ülkenin çıkışı da budur. Bizim dilimiz de, bizim attığımız adımlar da böyle olduğu için, Akif Ağabey de, ben de, olağanüstü şekilde, daha önce CHP'ye oy vermemiş çok sayıda hemşehrimizden oy aldık. HDP'liden de oy aldık elbette ama AK Parti'den de, MHP'liden de çok oy aldık. 660 bin oy aldım ben. Hesap ortada”' diye konuştu.

"Her koşulda hizmete devam"

İnsanların kendilerine güvendiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Hemşehrilerimiz Adana'ya hizmet edeceğimize inanmış ve bize büyük çapta oy vermiş, makama getirmiş. Biz bunun kıymetini bilmek zorundayız. Tabii ki biz de insanız. Her attığımız adımın doğru olmasını kimse beklemesin. İnsan beşer şaşar. Biz de yanılacağız. Ama Allah şahittir, elimizden geldiği ölçüde kılı kırk yararız ve en az hatayla en iyi işi üretmeye çalışırız. Bunu yapmalıyız, bize yakışan budur. Eskiden Seyhan Belediye Başkanı buraya büyük çapta hizmet ediyordu, şimdi Sayhan'ın yeni belediye başkanı artırarak bu hizmetlerini yürütecek. Ama üzerine bir de Büyükşehir geldi. Akif Ağabey Büyükşehir'in şartlarını bildiği için, bizim de kıpırdayacak bir halimiz olmadığının farkında olduğu için diyor ki, ‘İki sene Seyhan'da biz seni taşıyacağız. İşi biz yapacağız.' Çünkü Seyhan'ın şartları Büyükşehir'den daha iyi. Tabii ben 2 sene dayanamam, bırakamam Seyhan'ı tek başına. Büyükşehir'in şartlarını 3-5 ayda düzeltemem ama çok uzatmadan düzeltip, size hizmet etmem lazım.”

"Borç çok, sorumluluğumuz ağır"

Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, “Büyükşehir'in eski parayla 4 katrilyon, yeni parayla 4 milyar lira borcu var. ASKİ'nin de eski parayla 923 trilyon, yeni parayla 923 milyon lira borcu mevcut. Hüseyin Sözlü 200 milyon borçla almış ASKİ'yi, 923 milyonla bize devretti. Büyükşehir'in borcu 1 milyar 796 milyon liraymış, 4 katrilyon borç bıraktı. 2014 bütçesi açık vermiyordu. Şimdi her ay 60 trilyon açık verir halde. Ben işçimin parasını nasıl ödeyeceğim, nereden bulacağım diye kafa patlatıyorum. Böyle bir tabloyla karşı karşıya bu kardeşiniz. Ben bunları anlatıyorum ya, ‘Sen yaparsın' diyorlar. Bu güven onur verici, gurur verici ama çok büyük de sorumluluk yüklüyor bana. Demek ki yapmak zorundayım. Sizler benim kardeşlerimsiniz. Sizleri ne kadar içten sevdiğimi bilirsiniz. Eskisi kadar telefonlara bakma şansımız yok, eskisi kadar vatandaşla görüşme şansımız yok. Lütfen bunu başka şekilde anlamayın. Bizim sorumluluğumuz 10 kat arttı. Dolayısıyla daha çok çalışmak zorundayız.”

Mazot hırsızlarını yakalattık

Seyhan Belediye Başkanı olduğunda asfalt hırsızını yakalattığını vurgulayan Karalar, “Mazot hırsızı vardı hatırlarsınız değil mi? Aynısı Büyükşehirde de var. Mazot hırsızlarını yakalattım. Sadece telefonda görüşerek, sadece arkadaşları kabul edip onlara çay kahve ısmarlayarak bu işler olur mu, olamaz ebette. Onun için daha çok çalışacağız ve Seyhan Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, ‘Sizin kardeşinizi seçtik, sizin evladınızı seçtik, nasıl bir adam bu? Hiç çalışmadı, hiç bir şey yapmadı. Doğru bir adam değil' dedirtmem. Gittiğiniz her yerde, ‘Bu kara tablodan burayı nasıl çıkarttı? Helal olsun kardeşinize' dedirteceğim. Diğer türlüsü hepinizi rahatsız eder. Bana oy veren kim olursa olsun, oy verdiğine pişman olmasın isterim. Benim derdim budur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Adana için hepimiz iyi bir iş yaptık. Hepimize Allah sağlık versin. Biz şartlar ne olursa olsun en iyisini yapacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın” dedi.